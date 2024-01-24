Ankaragücü yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 mağlup etti.

Başkent ekibi Kaan Güneren'in 24. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarının 51. dakikasında Macheda sahneye çıkarak durumu 2-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler puanını 28'e çıkartarak 9. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 21 puanla 18. sırada yer aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇ

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Süper Lig'de çıktıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.