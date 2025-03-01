Ankaragücü'nde 10 şampiyonada 9 kupa kazanan güreş şubesi kapatıldı

Kurulduğundan bu yana birçok başarı elde eden Ankaragücü Güreş Şubesi yakın zamanda hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.



Ankaragücü Güreş Takımı’nı çalıştıran Teknik Direktör Fevzi Çakmak konuyla alakalı yaptığı açıklamada yönetimin güreş şubesini kapattığını ve sporcuların serbest kaldığını ifade etti. Bu zamana kadar Ankaragücü Güreş Takımı teknik direktörlüğünü büyük bir sevgi ve bağlılıkla yürüttüğünü ifade eden Çakmak, Ankaragücü Güreş Takımı’nın kapatılmasından dolayı görevine veda ettiğini söyledi.



‘BU AYRILIK ANKARAGÜCÜ SEVGİMİ AZALTMAYACAK’



Çakmak, şubenin hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığının altını çizdi.



Teknik ekip ve sporcular ile birlikte başka bir kulüp altında çalışarak başarıdan başarıya koşmaya devam edeceklerini ifade eden Çakmak, “2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefine ulaşacağız. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Türk’ün sancağı güreş sporunda başarıdan başarıya koşan 10 Türkiye Şampiyonası’nda 9 Türkiye Kupası kazanan Türkiye’nin en iyi en güçlü güreş takımımız yönetim kurulu adına amatör branşlar sorumlusu Elvan Akdeniz tarafından kapatıldığı tarafıma tebliğ edildi. Bu süreçte sadece takım aynı zamanda bir aile olmayı başardık. Her maç her zafer her mücadele hayatımın en değerli anılarından biri olarak kalacak. Ankaragücülü Fevzi olarak kalmaya devam edeceğim. Çok şükür alnımın akıyla veda ediyorum.” dedi.



Ankaragücü çatısı altında sadece sporla ilgili değil aynı zamanda hayatla ilgili çok şey öğrendiğini kaydeden Çakmak açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“Sporcularımın şampiyonluklarını görmek armamızı temsil ederken ruhlarını adamaları, Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa Dünya Şampiyonaları arenalarında temsil etmeleri en büyük gurur olsa gerek. Bu yolda bana inanan güreş branşını açan değerli başkanım Faruk Koca’ya, asbaşkanım Durali Akpınar’a, Ankaragücü Başkanım İsmail Mert Fırat’a, yönetim kurulumuza teknik ekibime tüm sporcularıma vefalı taraftarımıza emektar kulüp çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ayrılığın Ankaragücü sevgimi azaltmayacağını daha da artacağını bilmenizi isterim."