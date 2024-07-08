Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun yerine Cihat Arslan

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.
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