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Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun yerine Cihat Arslan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun yerine Cihat Arslan

MKE 'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.

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