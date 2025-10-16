Ankaragücü'nde genel kurul ertelendi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 23 Ekim'e ertelendi.



Başkent ekibinin açıklamasına göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu için toplantı yeterli çoğunluğuna ulaşılamadı.



MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, 23 Ekim'de aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.