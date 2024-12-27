Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi

Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e veda eden bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği duyuruldu.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hoş Geldin Kemal Özdeş



Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Kemal Özdeş ve ekibi ile anlaşarak 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, 30 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te Beştepe Tesisleri’mizde basın mensupları ile bir araya gelecektir.



Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ÖZDEŞ'İN SON TAKIMI

Özdeş son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı çalıştırmış ve 24 maçta 1.46 ortalama elde etmişti.

Özdeş'in kariyerinde Malatyaspor, Göztepe, Karşıyaka, Balıkesirspor ve Manisaspor gibi takımlar yer alıyor.

1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.

