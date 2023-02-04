Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan'dan istifa kararı

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Eryaman Stadyumu'nda konuk ettikleri Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmalarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"FUTBOLDA BAZEN YENİLİKLER İKİ TARAF İÇİN DE İYİ OLUYOR"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Yaklaşık 6 ay önce Karagümrük maçı sonrası göreve gelmiştik. Bugün Karagümrük maçı sonrası görevimden ayrılma kararı aldım. Oyuncularım bizim oyunumuzu ve isteklerimizi yerine getirmek için çok gayret ettiler, çok çaba gösterdiler. Büyük bir teşekkürümü de Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Geldiğimiz günden bu yana bana inançlarını ve güvenlerini gösterdiler. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile inançlarını bize gösterdiler. Futbolda bazen yenilikler iki taraf için de iyi oluyor. Hayırlısı olacağına inanıyorum. Bu kolay bir karar değildi ama tamamen iki taraf için çok doğru olacağı için, yeniliğin çok faydalı olacağı için ve yeni gelen hocamıza da transfer dönemi bitmeden transfer yapma imkanı sağlamak için bu kararı aldık." dedi.

