Ankaragücü'nde Mesut Bakkal gönderildi
1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi sona erdi.
Ankaragücü, Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı lacivertli ekip Bakkal'dan önce teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile yollarını ayırmıştı.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) April 21, 2025
Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/W2BbVOEoZH
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