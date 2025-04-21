Ankaragücü'nde Mesut Bakkal gönderildi

Sarı lacivertli ekip Bakkal'dan önce teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile yollarını ayırmıştı.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.



Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."