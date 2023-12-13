NTV.COM.TR’ye geri dön

Ankaragücü'nden açıklama: Adı geçen şahıslar personel olmayıp biletli olarak giriş yapmıştır

PFDK sevkleri hakkında açıklama yayınlanan Ankaragücü'nde "Adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü'nden açıklama: Adı geçen şahıslar personel olmayıp biletli olarak giriş yapmıştır

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, PFDK sevkleri hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. müsabakası sonrasında yaşanan olaylar sonunda, PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır.

Konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır."

TFF Başkanı Büyükekşi liglerin başlama tarihini açıkladı

TFF Başkanı Büyükekşi liglerin başlama tarihini açıkladı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;