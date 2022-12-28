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Ankaragücü’nden Behzat Ç. tepkisi: Şiddetle kınıyoruz, özür dileyin

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Behzat Ç. dizisinde uyuşturucu satıcısı karakterin Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Şiddetle kınıyoruz, özür dileyin" ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü’nden Behzat Ç. tepkisi: Şiddetle kınıyoruz, özür dileyin

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE , Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinde uyuşturucu satıcısı karakterin Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki gösteren bir açıklama yayınladı. 

"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLEYİN"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik.

112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz.

Ankara’da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara’nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz."

Ankaragücü’nden Behzat Ç. tepkisi: Şiddetle kınıyoruz, özür dileyin - 1 Hikayesi Ankara'da geçen dizideki ana karakter 'Behzat', Gençlerbirliği taraftarı olan bir komiser olarak ekranlara geliyor. 

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