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Ankaragücü'nden Bundesliga'ya: Milli oyuncu Tolga Ciğerci Hertha Berlin'de

Son olarak Ankaragücü'nde forma giyen milli futbolcu Tolga Ciğerci, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'e transfer oldu.

Ankaragücü'nden Bundesliga'ya: Milli oyuncu Tolga Ciğerci Hertha Berlin'de

MKE formasıyla A Milli Takım'a geri dönen Tolga Ciğerci, eski takımı için Bundesliga'nın yolunu tuttu. 

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Ciğerci'nin Hertha Berlin'e olduğunu duyurdu. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

Ciğerci Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giymişti. 

Ankaragücü'nden Bundesliga'ya: Milli oyuncu Tolga Ciğerci Hertha Berlin'de - 1
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