Ankaragücü'nden davet: "Beşiktaş taraftarını görmek istiyoruz"

Ankaragücü başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Beşiktaş mücadelesi öncesi deplasman yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca, önceki sezonlarda yaşanan münferit olayların tekrarlanmayacağına inancının tam olduğunu ve Beşiktaş taraftarlarının Ankaragücü deplasmanına gelmesi gerektiğini belirtti.
Öte yandan Faruk Koca, bu davetin ardından futbolda artık deplasman yasaklarının kaldırılması adına bir milat olacağına inandığını vurguladı.
Beşiktaş, 3 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.
Başkanımız Sayın Faruk Koca'dan hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş JK karşılaşması öncesi açıklamalar; pic.twitter.com/BOnbFuYDrT— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) November 27, 2023
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