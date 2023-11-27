NTV.COM.TR’ye geri dön

Ankaragücü'nden davet: "Beşiktaş taraftarını görmek istiyoruz"

Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanacak olan Süper Lig karşılaşması öncesi siyah-beyazlı taraftarları tribünde görmek istediklerini ve deplasman yasaklarının kaldırılması için çağrıda bulundu.

Ankaragücü'nden davet: "Beşiktaş taraftarını görmek istiyoruz"

Ankaragücü başkanı Faruk Koca, Trendyol 'in 14. haftasında konuk edeceği mücadelesi öncesi deplasman yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, önceki sezonlarda yaşanan münferit olayların tekrarlanmayacağına inancının tam olduğunu ve Beşiktaş taraftarlarının Ankaragücü deplasmanına gelmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Faruk Koca, bu davetin ardından futbolda artık deplasman yasaklarının kaldırılması adına bir milat olacağına inandığını vurguladı.

Beşiktaş, 3 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;