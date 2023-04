Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı açıklaması: Etik dışı zihniyet futbolu ele geçirmiştir

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Eryaman Stadyumu’nda futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son oynanan Fenerbahçe maçında skandal yönetim, gasp edilen puanlar ve futbol ortamında güvensizlik olduğunu ifade eden Koca, tüm bu konuları yönetim olarak istişare ettiklerini söyledi.



“KOLLANAN TAKIMLAR AHLAKİ DEĞERLERİ HİÇE SAYIYOR”



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin dışındaki tüm takımların haksızlıklara uğradığını ve bu duruma tepki göstermek için basın toplantısı yaptıklarını belirten Koca, "Futbolumuz, devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içerisinde ve dışında oyunun her seviyesinde etik dışı zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar, ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Fenerbahçe maçının hakemi galibiyetimizi engellemiş, lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir. Bu şekilde karşımıza çıkarılan engeller bilinmelidir ki, bizim cesaretimizi artırmaktadır. Umuyorum ki bizim bu cesaretimiz bu 3 kulübün dışındaki tüm takımların yöneticilerini de cesaretlendirecek ve bizimle birlikte olacaklardır." dedi.



"HAKEM VE TEMSİLCİ RAPORLARI AÇIKLANMALI"



Hakem motivasyonunu etkileyen ve sahada oyuncuların direncini kırmaya yönelik kural dışı davranışların, profesyonel yöneticilik sorumluluğundan uzak olduğunu vurgulayan Koca, "Davranışları nedeniyle bu yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir. Hakem raporlarının açıklanması önemlidir. Temsilci raporlarının açıklanması önemlidir. Bunların futbol kamuoyu ile paylaşılması çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceği cezaları 1 hafta sonra kaldırmamalıdır. Sürekli değişen kararlarıyla kuralsızlığı meşrulaştıran, güven ve adalet duygusunu zedeleyen federasyonun ve yetkili kurulların yap-bozuna izin vermeyeceğim." diye konuştu.



"ELİNİZDEKİ HER ŞEYİ AÇIKLAYIN"



3 büyük kulüp dışındaki kulüplerin haksızlığa uğradığını maç maç örnekler vererek iddia eden Koca, şunları söyledi:



"3'üncü haftada Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 12'nci dakikasında Fenerbahçe’ye verilen penaltı. 10'uncu haftada Giresunspor-Beşiktaş mücadelesinde 89’uncu dakikada Giresunpor’un iptal edilen golü. 16'ncı haftada Sivaspor-Galatasaray mücadelesinin 49’uncu dakikasında Sivasspor’un iptal edilen golü. 25'inci haftada Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde 46’ncı dakikada Torreira’ya verilmeyen kırmızı kart. 28'nci haftada Giresunspor-Beşiktaş mücadelesinin 46’ncı dakikasında topsuz alanda rakibine yumruk atan Aboubakar’a verilmeyen kırmızı kart. 3 kulüp dışında mağdur olan, hakları çalınan kulüplerimizin onlarca yaşadığı haksız uygulama var. Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un 'lig sonunda her şeyi açıklayacağız' şeklinde beyanı var. Biz bakıyoruz, Galatasaray lehine haksız verilen, diğer kulüpleri mağdur eden bir sürü karar var. Elinizdeki her şeyi şimdi açıklamalısınız. Açıklamazsanız futbolun önünde engelsiniz. Bir an önce açıklayarak futbolun önünden çekilmelisiniz."



"HAKEMLER, BASKI VE TEHDİTLERE DİRENÇLİ OLUN"



Tüm kulüplere, federasyona ve kurullara seslenen Koca, "Birbirinizi yanıltmak, yıldırmak için yaptığınız etik dışı davranışlara, söylediğiniz gerçek dışı sözlere, aldatıcı tavırlara son verin. Kalan maçların oyunu ve sonucunun değerli kılınması ve yarışmanın adalet içerisinde devam etmesi için kenara çekilin. Hakemlerimiz, sizler de tüm baskı ve tehditlere dirençli durun. Mesleğinizin itibarını koruyun, gereğini yapın. Yarın çocuklarınızın, ailenizin yüzüne bakacaksınız. Sizin tarafınız, dürüstlük ve adil yönetim olmalıdır. Haksız operasyonların çok daha fazlasını yapabilecek güce sahibim. Bunu utanarak söylüyorum ama Allah bana bunu nasip etmesin. Onu yapacağıma öleyim daha iyi." ifadelerini kullandı.

