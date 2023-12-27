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Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'ya tahliye

Maç sonrası hakeme yumruk atan Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'ya tahliye

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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 'nün eski başkanı Faruk Koca'ya tahliye kararı çıktı.

12 Aralık'ta cezaevine giren Koca, 15 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

NELER YAŞANDI?

Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek Meler'e yumruk atmıştı. Ardından tutuklanan Koca, özür dileyerek başkanlıktan istifa etmişti. 

Koca'ya ömür boyu futboldan men cezası verildi. 

VİDEO: HALİL UMUT MELER BÖYLE TAHLİYE OLMUŞTU

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