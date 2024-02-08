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Anlaşma sağlandı: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ülkesine dönüyor

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar ülkesindeki RB Bragantino takımına kiraladı.

Anlaşma sağlandı: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ülkesine dönüyor

'de bir ayrılık daha yaşandı. Lincoln Henrique, satın alma sezon sonuna RB Bragantino takımına kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar ’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Bu sezonun ilk bölümünü sakatlıkla geçiren Lincoln, sadece bir maçta Fenerbahçe forması giydi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında oynayan Lincoln, bu karşılaşmada bir gol kaydetti.

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