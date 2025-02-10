Ansu Fati'den Beşiktaş'ın teklifine yanıt

Barcelona'nın gelecek planları arasında yer almayan Ansu Fati'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Ancak Beşiktaş'ın da gündeminde olan Ansu Fati'nin Katalan ekibinde kalmakta ısrarcı olduğu kaydedildi.

Sport'un haberine göre, 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşen yönetim, Fati'nin takımdan ayrılmasını sağlayacak bir formül arıyor.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanyol oyuncuyla geçtiğimiz Aralık ayında görüşerek kendisinden takım bulmasını istemiş ancak Fati, gelen tüm teklifleri geri çevirmişti.

Haberde Ansu'ya teklifte bulunan son takımın ise Beşiktaş olduğu ancak İspanyol oyuncunun bu teklifi de kabul etmediği ortaya çıktı.

Fati'nin Barcelona'da kendini daha güvende hissettiği ve öngörülemeyen bir macerayı kabul etmektense takımında kalmayı tercih ettiği ifade edildi.