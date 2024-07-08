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Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği yapıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "07.07 Antalyasporlular Günü" etkinliği yapıldı. Program sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği yapıldı

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Köprüsü'ndeki organizasyona, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkanı Sinan Boztepe, diğer yetkililer ve çok sayıda taraftar ile vatandaşlar katıldı.

DJ eşliğinde şarkıların, marşların söylendiği programda, şarkıcı Melis Fis ile Çakal konser verdi.

Program sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Dünya Antalyasporlular Günü"nü kutladı.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Burdur kampında "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" ve kırmızı-beyazlıların yeni transferi Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric'in doğum günü kutlandı.

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