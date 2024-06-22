Antalya’da, Dünya Yoga Günü kahkahayla kutlandı

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında HayatPark’ta yoga severlerle etkinlik gerçekleştirdi.

Yediden 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Yabancılar Meclisi Korosu konserinin ardından kahkaha yogasıyla devam etti. Etkinliğe katılanların dakikalarca gülerek stres attığı program, sırasıyla çocuk yogası, hatha yoga, mantralarla dans ile devam ederek, mindfulnes meditasyon ile sona erdi.

Program sonunda yoga severler, ruhlarının ve bedenlerinin dinlendiğini kaydetti.

Etkinliğe katılan ve konser sonrası kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, HayatPark içerisinde bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.



KATILIMCILAR ETKİNLİĞİ BEĞENDİ



HayatPark’a ilk kez geldiğini ve burada ilk kez bir etkinliğe katıldığını söyleyen Gizem Gülpınar, ‘’21 Haziran Dünya Yoga Günü vesilesiyle bugün burada yoga yaptık, nefes egzersizleri yaptık. Programın başından sonuna kadar çok güzel etkinlikler yapıldı. Hepsini çok beğendim’’ dedi. 3 yıldır yoga yaptığını kaydeden Gülpınar, ‘’Bu etkinlikle yogaya geri döndüm. Herkese tavsiye ediyorum. Yaşamınızı planlamak adına bir ritim ve düzen sağlıyor” dedi.



YOGA, ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK FAYDALI



21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde HayatPark gibi güzel bir alanda yoga severlerle buluşmanın inanılmaz keyifli olduğunu kaydeden Çocuk Yoga Eğitmeni Özgün Dayar, çocukların çok severek yogaya dahil olduklarını söyledi. Çocuk yogasını daha çok oyunlarla ve şarkılarla gerçekleştirdiklerini aktaran Dayar, ‘’Bu eğitimlerde kendi bedenimize nazik olmayı, doğaya ve birbirimize karşı nazik olmayı hedefliyoruz. Kendi sınırlarımızı keşfediyoruz. Bu yüzden, yoga etkinlikleri özellikle çocuklar için çok faydalı oluyor. Burada bulunduğum ve bu etkinliğe dahil olduğum için çok mutluyum “ diye konuştu.