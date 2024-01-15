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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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'nın Kepez ilçesinde Umut A'nın kullandığı 07 VP 595 plakalı otomobil, Varsak bölgesindeki Hamza Taş Caddesi'nde rampadan inerken kaldırıma çarpıp şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Ali Erdemir ile Fatma Zehra Özdil yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki 37 haftalık hamile olduğu belirtilen Kezban Nur A, ağır yaralandı.

Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - 1

Araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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