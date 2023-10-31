Antalyaspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi konuk edecek. Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. İşte, Antalyaspor-52 Orduspor FK maçı hakkında bilgiler...



Antalyaspor-52 Orduspor FK maçı 1 Kasım Çarşamba akşamı yapılacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.



Antalyaspor-52 Orduspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.



1 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ZTK MAÇ PROGRAMI



13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)



14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)



14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)



14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Belediyesi Şehir)



14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)



14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)



14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)



14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)



14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)



14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)



14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)



14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)



14.00 Altay-Aliağa Futbol (Alsancak Mustafa Denizli)



14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)



15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)



16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)



18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)



20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

