Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül'de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, Adana Demirspor karşılaşması öncesi kırmızı kart cezalısı Güray Vural ile sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor. İşte, Antalyaspor-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...
Antalyaspor-Adana Demirspor maçı, 16 Eylül Pazartesi günü yapılacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM
Süper Lig'de 5. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 4 puanla 11. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yendiği rakibine ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup olmuştu.
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