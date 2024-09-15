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Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 4 puanla 11. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 4 maçta 7 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Peki, Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor, Trendyol 'in 5. haftasında 16 Eylül'de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, Adana Demirspor karşılaşması öncesi kırmızı kart cezalısı Güray Vural ile sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor. İşte, Antalyaspor-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...

Antalyaspor-Adana Demirspor maçı, 16 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de 5. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 4 puanla 11. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yendiği rakibine ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup olmuştu.

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