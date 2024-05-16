Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında, 17 Mayıs'ta deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Antalyaspor'u 2-1 yenmişti. İşte, Antalyaspor-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...



Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.



Corendon Airlines park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele, 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00’da başlayacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SERGEN YALÇIN'IN ANTALYASPOR KARNESİ



Süper Lig'de oynadığı son üç maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puanla haftaya 10. sıradan girdi. 11. sıradaki Yukatel Adana Demirspor'un ise 44 puanı bulunuyor.



Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ile kart cezalıları Sander Van de Streek ve Erdoğan Yeşilyurt, Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor karşılaşmasında Akdeniz ekibinin başında 20. maçına çıkacak.



Antalyaspor, Yalçın yönetiminde çıktığı 19 Süper Lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

