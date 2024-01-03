Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Antalya derbisi

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Antalya'nın futbol takımları Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacakları derbide 21'inci kez birbirlerine rakip olacak. Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanmayı başaran Alanyaspor Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte, Antalyaspor-Alanyaspor maçı hakkında bilgiler...



ANTALYA DERBİSİ NE ZAMAN?



Antalyaspor-Alanyaspor maçı 5 Ocak Cuma günü yapılacak.



Müsabaka saat 20:00'da oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SÜPER LİG GEÇMİŞİ



Corendon Airlines Park Antalya'da oynanacak derbi öncesi Antalya ekipleri; birbirlerine karşı Süper Lig, 1. Lig ve kupada geride kalan 20 müsabakada, 9'ar galibiyet ile 2 beraberlik aldı.



İki takım Süper Lig'de 14 kez karşılaştı. Antalyaspor'un bu kulvarda rakibine karşı 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.



Alanyaspor, 20 karşılaşmada rakibinin 28 golüne, 39 kez ağları sarsarak karşılık verdi.



Akdeniz ekiplerinin en son lig randevusundan ise Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Geçen sezon 14 Nisan 2023'de oynanan mücadele, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI



Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkacak. Yalçın, 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı Alanyaspor'u yenerek ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



