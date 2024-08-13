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Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti

Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve CSKA Moskova'ya dönen forvet oyuncusu Julian Gaich'i kiraladığını açıkladı.

Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti

Trendyol ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Adolfo Julian Gaich" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor'umuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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