Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich'i kiralık olarak renklerine bağladı.



Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Adolfo Julian Gaich" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor'umuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.