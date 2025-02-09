Antalyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.



Antalyaspor-Başakşehir mücadelesi, 9 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Onvo Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç, RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Tedavisine devam edilen Soner Dikmen'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.



Akdeniz temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 25 puan topladı.