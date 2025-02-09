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Antalyaspor - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Başakşehir maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Başakşehir maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Başakşehir maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Antalyaspor - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Antalyaspor - Başakşehir Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Antalyaspor - Başakşehir maçı 09.02.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Başakşehir maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor - Başakşehir Maçının Hakemleri

Antalyaspor - Başakşehir maçını orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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