Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. Peki, Antalyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, sakatlık sürecini yeni atlatan Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



Ligin geri kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.



RAMS Başakşehir'in ise 7 puanı bulunuyor.



Son üç haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, RAMS Başakşehir müsabakasında bu duruma son vermeyi hedefliyor.



