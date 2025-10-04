Antalyaspor Başkanı Perçin'den Belözoğlu'na istifa yanıtı

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu istifa sinyali verdi. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.

Perçin, Çaykur Rizespor hezimetinin ardından açıklamada bulundu. Şanssız bir maç geçirdiklerini ifade eden ve farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola kendileriyle devam edeceklerini ifade etti.

Perçin, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.