Antalyaspor Başkanı Perçin'den Belözoğlu'na istifa yanıtı

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Emre Belözoğlu'nun istifa açıklamasına yanıt verdi: Şu an kan değişikliği olmaz. Milli aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.

Süper Lig'in 8. haftasında , sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldu. Teknik direktör istifa sinyali verdi. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.
Perçin, Çaykur Rizespor hezimetinin ardından açıklamada bulundu. Şanssız bir maç geçirdiklerini ifade eden ve farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola kendileriyle devam edeceklerini ifade etti.
Perçin, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

