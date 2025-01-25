Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenen Beşiktaş, Antalyaspor karşısında da iyi oynayıp galibiyet almak istiyor. Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan Beşiktaş, ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, 26 Ocak Pazar günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ 6. SIRADA



Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.



Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.



Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

