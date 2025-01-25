Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de çıktığı 19 maçın sadece 8'ini kazanan Beşiktaş, 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında kazanmak ve yeni teknik direktörüyle çıkışa geçmek istiyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenen Beşiktaş, Antalyaspor karşısında da iyi oynayıp galibiyet almak istiyor. Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan Beşiktaş, ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, 26 Ocak Pazar günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ 6. SIRADA
Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.
Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.
Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.
SOLSKJAER'İN SÜPER LİG'DE İLK MAÇI
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak.
Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.
İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM ANTALYASPOR MAÇINDA YOK
Beşiktaş’ta 3 futbolcu, Onvo Antalyaspor önünde formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlılarda tedavileri süren savunma oyuncuları Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç mücadelede görev yapamayacak.
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