Antalyaspor - Beşiktaş maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, bugün saat 16.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR'da Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca görev yapacak. AVAR'da da Onur Özütoprak yer alacak.