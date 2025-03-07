Antalyaspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Ç.Rizespor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Antalyaspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman
Antalyaspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı 08.03.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Ç.Rizespor Maçı Nerede Oynanacak?
Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.
Antalyaspor - Ç.Rizespor Maçının Hakemleri
Antalyaspor - Ç.Rizespor maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.
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