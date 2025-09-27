Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.



Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.



Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.



Rakibinin iki puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü son çalışmanın ardından İstanbul'a gidecek.