Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor. İşte, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Antalyaspor-Fenerbahçe maçı, 29 Eylül Pazar günü yapılacak.



Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.



OSAYİ-SAMUEL GERİ DÖNDÜ



Teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor karşısında Bright Osayi-Samuel'e forma vermesi bekleniyor.



Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.



BU OYUNCULAR SINIRDA



Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında.



Bu iki futbolcu, yarın kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



İKİ TAKIM 57. KEZ KARŞILAŞACAK



İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.



Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

