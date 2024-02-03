Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ikinci devre (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
ÇAĞLAR İLK KEZ SAHADA
Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta yok.
Henüz hazır olmayan Becao ve takımdan ayrılması söz konusu olan Lincoln de takımda yer almıyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'inde tek değişiklik yaparak Serdar Aziz yerine yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye forma verdi
Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar üzerinde teknik direktör İsmail Kartal'ın fotoğraflarının bulunduğu ve "Şampiyonluk için koy yüreğini" yazan pankart açtı.
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAK
Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
11' Tadic'in ortasında seken topa Cengiz Ünder gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı
22' Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırdığı topa Larsson ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kalenin solundan dışarı çıktı
31' Korner sonrası gelişen atakta Krunic'in kafası dışarı çıktı
42' Cengiz Ünder'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti
45+4 İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci yarı başladı
52' Cengiz'in sol ayakla vurduğu frikik şutunu kaleci kornere tokatladı
67' Fenerbahçe'de Tadic yerine King, Cengiz yerine ise İrfan oyuna dahil oldu
TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?
Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko
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