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Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ikinci devre (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre devam ediyor.  İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ikinci devre (Canlı anlatım)

Trendyol 'in 24. haftasında Bitexen , 'yi konuk ediyor. 

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. 

ÇAĞLAR İLK KEZ SAHADA

Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta yok.

Henüz hazır olmayan Becao ve takımdan ayrılması söz konusu olan Lincoln de takımda yer almıyor. 

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'inde tek değişiklik yaparak Serdar Aziz yerine yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye forma verdi

Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar üzerinde teknik direktör İsmail Kartal'ın fotoğraflarının bulunduğu ve "Şampiyonluk için koy yüreğini" yazan pankart açtı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAK

Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ikinci devre (Canlı anlatım) - 1

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

11' Tadic'in ortasında seken topa Cengiz Ünder gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı

22' Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırdığı topa Larsson ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kalenin solundan dışarı çıktı

31' Korner sonrası gelişen atakta Krunic'in kafası dışarı çıktı

42' Cengiz Ünder'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti

45+4 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

52' Cengiz'in sol ayakla vurduğu frikik şutunu kaleci kornere tokatladı

67' Fenerbahçe'de Tadic yerine King, Cengiz yerine ise İrfan oyuna dahil oldu

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ikinci devre (Canlı anlatım) - 2

TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?

Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ikinci devre (Canlı anlatım) - 3
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