Antalyaspor: Fenerbahçe maçındaki VAR kayıtları açıklansın

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Antalyaspor Kulübü Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını talep etti.



Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu adına "Karanlığımsı Gece" başlığıyla kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, hakem kararlarına tepki gösterildi.

"KADİR SAĞLAM'I DAHA ÖNCEDEN TANIYORDUK"



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda dün gerçekleşen Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir. Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk. Hatırlatalım, bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi."

"OFSAYTIMSI BİR KONUŞMA VAR MI MERAK EDİYORUZ"



"Acemi hakem istemiyoruz dedik." denilen açıklamaya, şöyle devam edildi:



"Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaytı uyduran da aynı hakem. VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz. Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz."

