Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında saat 19'da oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu.



Karşılaşmada Alper Çetin, VAR hakemi olarak görev yapacak.



Karşılaşmada orta hakem olarak ise Cihan Aydın görev yapacak.



19'da oynanacak diğer maç Sipay Bodrum KF-Adana Demirspor müsabakasında ise Mustafa İlker Coşkun

VAR'da yer alacak.