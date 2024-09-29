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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Alper Çetin VAR hakemi olarak görev alacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol 'in 7. haftasında saat 19'da oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu.

Karşılaşmada Alper Çetin, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Karşılaşmada orta hakem olarak ise Cihan Aydın görev yapacak.

19'da oynanacak diğer maç Sipay Bodrum KF-Adana Demirspor müsabakasında ise Mustafa İlker Coşkun
VAR'da yer alacak.

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