Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle geçen hafta Trendyol Süper Lig'de müsabaka oynanmamıştı. Süper Lig'de heyecan bu hafta devam edecek. Haftanın kritik maçlarından birinde Antalyaspor, lider Galatasaray'ı evinde konuk edecek. Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig'de 9. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Antalyaspor-Galatasaray maçı, 19 Ekim Cumartesi günü Corendon Airlines Park stadında saat 19.00'da yapılacak.
Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN SON DURUMU
Galatasaray, son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, beraberliklerini UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2'lik skorla Rigas karşısında ve Trendyol Süper Lig'de 3-3'lük Kasımpaşa karşısında aldı.
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