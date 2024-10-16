Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'de 9. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Antalyaspor-Galatasaray maçı, 19 Ekim Cumartesi günü Corendon Airlines Park stadında saat 19.00'da yapılacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'IN SON DURUMU



Galatasaray, son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.



Galatasaray, beraberliklerini UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2'lik skorla Rigas karşısında ve Trendyol Süper Lig'de 3-3'lük Kasımpaşa karşısında aldı.

