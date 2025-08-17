Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti: Emre Belözoğlu'nun ekibi 2'de 2 yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.



Bu skorun ardından Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı kırmızı-beyazlılar, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla 3. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise 14. basamakta yer buldu.



Antalyaspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arayacak.

