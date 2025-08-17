NTV.COM.TR

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti: Emre Belözoğlu'nun ekibi 2'de 2 yaptı!

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti: Emre Belözoğlu'nun ekibi 2'de 2 yaptı!

Trendyol 'in 2. haftasında ile kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.

Bu skorun ardından 'nun teknik direktörlüğünü yaptığı kırmızı-beyazlılar, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla 3. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise 14. basamakta yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arayacak.

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti: Emre Belözoğlu'nun ekibi 2'de 2 yaptı! - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...