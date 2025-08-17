Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti: Emre Belözoğlu'nun ekibi 2'de 2 yaptı!
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.
Bu skorun ardından Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı kırmızı-beyazlılar, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla 3. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise 14. basamakta yer buldu.
Antalyaspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Gençlerbirliği
- Antalyaspor
- Emre Belözoğlu