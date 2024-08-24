Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte, Antalyaspor-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



Antalyaspor–Hatayspor maçı, 25 Ağustos Pazar günü yapılacak.



Müsabaka, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.



Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra Antalya'ya hareket edecek.

