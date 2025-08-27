NTV.COM.TR

Antalyaspor - Karagümrük Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Karagümrük Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak Antalyaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Karagümrük Maçı Ne Zaman

- Karagümrük Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Antalyaspor - Karagümrük maçı 30.08.2025 21:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Karagümrük Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Karagümrük maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

