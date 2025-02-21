Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kasımpaşa ise Süper Lig'de geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 8. sırada yer aldı. İşte, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...



Antalyaspor-Kasımpaşa maçı, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.



Müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

