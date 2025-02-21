Antalyaspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Antalyaspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman
Antalyaspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 22.02.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.
Antalyaspor - Kasımpaşa maçını orta hakem Adnan Kayatepe yönetecek.
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