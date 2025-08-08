Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta
Süper Lig 2025-2026 sezonunun heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Antalyaspor-Kasımpaşa maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İki takımda lige iyi bir başlangıç yapmak için sahada mutlak galibiyet arayacak. Peki, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.
ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.
BELÖZOĞLU 3 PUAN HEDEFLİYOR
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezona iyi başlamak isteyen Antalya ekibi, Kasımpaşa karşısında 3 puan hedefliyor.
