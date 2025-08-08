Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.



Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.



BELÖZOĞLU 3 PUAN HEDEFLİYOR



Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezona iyi başlamak isteyen Antalya ekibi, Kasımpaşa karşısında 3 puan hedefliyor.