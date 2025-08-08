NTV.COM.TR

Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta

Süper Lig 2025-2026 sezonunun heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Antalyaspor-Kasımpaşa maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İki takımda lige iyi bir başlangıç yapmak için sahada mutlak galibiyet arayacak. Peki, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

BELÖZOĞLU 3 PUAN HEDEFLİYOR

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezona iyi başlamak isteyen Antalya ekibi, Kasımpaşa karşısında 3 puan hedefliyor.

