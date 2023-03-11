Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Kayserispor maçının kanal bilgisi

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacak. İki haftadır kazanamayan Antalyaspor sahasında galibiyet arayacak.
Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR'DA İKİ EKSİK
Ligin formda takımı Yukatel Kayserispor ise yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Çağdaş Atan'ın öğrencileri müsabaka öncesinde 35 puanla 7. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Majid Hosseini ve Joseph Attamah sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Antalyaspor - Kayserispor muhtemel 11'ler
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Szabo, Larsson, Ghacha, Wright
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Karimi, Mane, Cardoso, Thiam