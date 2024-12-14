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Antalyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Kayserispor maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Kayserispor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Antalyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Antalyaspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 15.12.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Kayserispor Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Kayserispor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor - Kayserispor Maçının Hakemleri

Antalyaspor - Kayserispor maçını orta hakem Ali Şansalan yönetecek.

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