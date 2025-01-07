Antalyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Onvo Antalyaspor ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda ilk maçta karşı karşıya gelecek. İki ekip de bu etaptaki ilk maçtan puan ya da puanlar almak için sahada olacak. ZTK 2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final ve yarı final ile final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. İşte, Antalyaspor-Kocaelispor maçı hakkında bilgiler...



ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Antalyaspor ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek.



Mücadele 7 Ocak Salı günü saat 21.00’da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.



HAKEMLER BELLİ OLDU



Corendon Airlınes Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Raşit Yorgancılar yönetirken yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Egemen Savran üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Kocaelispor son olarak ligde Iğdır FK’yı Marcao, Ryan Mendes ve Cihat Çelik’in golleriyle 3-0 mağlup etmişti.



Antalyaspor ise sahasında Eyüpspor’a 4-1 mağlup oldu.



