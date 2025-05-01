Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapılacak Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Konyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman
Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Antalyaspor - Konyaspor maçı 02.05.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Antalyaspor - Konyaspor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.
Antalyaspor - Konyaspor Maçının Hakemleri
Antalyaspor - Konyaspor maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Antalyaspor
- Spor&Skor