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Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapılacak Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Konyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman

- Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Antalyaspor - Konyaspor maçı 02.05.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Konyaspor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor - Konyaspor Maçının Hakemleri

Antalyaspor - Konyaspor maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.

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