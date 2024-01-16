Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor-Pendikspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Antalyaspor-Pendikspor maçı hakkında bilgiler...



ANTALYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



17 Ocak Çarşamba günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.



Antalyaspor-Pendikspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ?



Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Siltaş Yapı Pendikspor, Isparta 32 Spor'u 5-3 yenerek tur atlamıştı.



Bitexen Antalyaspor ise üçüncü turda 52 Orduspor'u 3-0, dördüncü turda da Kepezspor'u 6-1 mağlup etmişti.