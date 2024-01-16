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Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Siltaş Yapı Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Peki, Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor-Pendikspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Antalyaspor-Pendikspor maçı hakkında bilgiler...

ANTALYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

17 Ocak Çarşamba günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Antalyaspor-Pendikspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ?

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Siltaş Yapı Pendikspor, Isparta 32 Spor'u 5-3 yenerek tur atlamıştı.

Bitexen Antalyaspor ise üçüncü turda 52 Orduspor'u 3-0, dördüncü turda da Kepezspor'u 6-1 mağlup etmişti.

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