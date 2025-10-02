Antalyaspor, Rizespor'u konuk edecek

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Kırmızı-beyazlılar, ligdeki 7 maçta 10 puan topladı.



Çaykur Rizespor'un ise 1 maç eksiğiyle 5 puanı bulunuyor.



Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.