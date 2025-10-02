NTV.COM.TR

Antalyaspor, Rizespor'u konuk edecek

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Hesap.com , Trendyol 'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, ligdeki 7 maçta 10 puan topladı.

Çaykur Rizespor'un ise 1 maç eksiğiyle 5 puanı bulunuyor.

Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.

