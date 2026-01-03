Antalyaspor, Sami Uğurlu yönetiminde ilk idmanına çıktı
Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sami Uğurlu yönetiminde yaptığı yeni yılın ilk antrenmanıyla devre arası hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'tan boşalan koltuğa getirilen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Rıza Perçin, Mustafa Ergün ile yöneticiler de takip etti.
Antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü dikkati çekerken, teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği gözlendi.