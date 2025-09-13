Antalyaspor, Samsun'dan 3 puanla döndü: Emre Belözoğlu'nun ekibinden kritik zafer!
Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Emre Belözoğlu'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 51'de Carlo Holse ile geldi.
Bu skorun ardından 2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Antalyaspor, 3. galibiyetini alarak 9 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer buldu. Samsunspor ise 7 puanla 7. basamakta yer aldı.
Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak. Samsunspor ise erteleme haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Storm'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
17. dakikada Samsunspor'un atağında Makoumbou'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sousa, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleci Julian'ın üzerinden aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda defans uzaklaştırdı.
21. dakikada misafir takım, 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda direğe çarpan topu Soner Dikmen tamamladı: 1-0.
41. dakikada ev sahibi ekibin atağında Holse'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı top defanstan sekerek Tomasson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.
47. dakikada Antalyaspor 2-0 öne geçti. Misafir takımın kazandığı köşe vuruşunu Safuri kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu Dzhikiya, yerden sert vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.
52. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen ev sahibi takımın atağında Coulibaly kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Julian'ın ayağından seken topla buluşan Holse, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.
