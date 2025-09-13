Antalyaspor, Samsun'dan 3 puanla döndü: Emre Belözoğlu'nun ekibinden kritik zafer!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Emre Belözoğlu'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 51'de Carlo Holse ile geldi.



Bu skorun ardından 2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Antalyaspor, 3. galibiyetini alarak 9 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer buldu. Samsunspor ise 7 puanla 7. basamakta yer aldı.



Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak. Samsunspor ise erteleme haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.